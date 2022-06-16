قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتركيب أكثر من 200 ألف من عيون القطط خلال العام الماضي في كافة مناطق المملكة، وُزعت بين المسارات أو على أكتاف الطرق؛ لتحديد مسارات المركبات، ودفع قائديها لتخفيف السرعة.
وتعد العلامات الأرضية “عيون القطط” التي تعمل بالطاقة الشمسية، أحد أهم عوامل السلامة التي يتم وضعها على الطرق لمساعدة السائقين، ورفع مستويات السلامة المرورية وخفض معدل الحوادث؛ ومن العلامات الذكية والآمنة والمستدامة.
وتتكون هذه الأدوات من قطع معدنية باللونين الأصفر أو الأبيض، بأشكال ومقاسات مختلفة ذات وجه واحد أو وجهين، حيث تُضيء ليلاً، وتقوم بتوفير رؤية ممتازة لتخطيط الطريق عندما تكون الرؤية ضعيفة في الأجزاء غير المضاءة، أو في حال وجود وانتشار ضباب كثيف. وفق “أخبار 24”.