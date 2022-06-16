حصل مطار الملك خالد الدولي على جائزة أفضل مطار تطوراً لعام 2022، على هامش مؤتمر Passenger Terminal Expo في باريس خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية والتي تختص بتقييم شركات الطيران والمطارات بين أكثر من 550 مطاراً حول العالم.
كما حصل مطار الملك خالد الدولي على المركز 29 في ترتيب قائمة سكاي تراكس لأفضل 100 مطار حول في العالم، متقدماً 29 مركزاً بعد أن كان في المركز 58 في تصنيف العام الماضي، كما حقق المطار المركز الثالث في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث، إن هذا الإنجاز الدولي يعد فخراً، خاصة أنه يأتي مباشرة من المسافرين الذين شاركوا تجاربهم في السفر عبر مطار العاصمة من خلال استبيان سكاي تراكس، مؤكداً على مواصلة العمل لضمان مواصلة هذا التحسن المستمر في تجربة المسافرين خلال الأعوام القادمة.
يُشار إلى أن جوائز سكاي تراكس لهذا العام تعتمد على استبيانات حول المطارات العالمية أكملها وبأكثر من 100 جنسية من المسافرين عبر المطارات خلال 8 أشهر. وفق “أخبار 24”.