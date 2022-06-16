قال وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم (الخميس)، إن العلاقة التجارية السعودية – الأمريكية عميقة ومهمة لتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأضاف أمام ملتقى “الأعمال السعودي – الأمريكي” في واشنطن، أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة فتحت الباب أمام العديد من الفرص الواعدة في قطاعات متنوعة.
وأشار إلى العمل على مأسسة التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص على جميع المستويات إلى جانب حل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال لتمكينه من تحقيق أهدافه، والعمل كشريك داعم لهم في بيئة الأعمال في المملكة.
من جانبها دعت نائبة وزير التجارة إيمان المطيري، قطاع الأعمال الأمريكي إلى زيارة المملكة، واكتشاف الفرص الواعدة في جميع القطاعات والاطلاع على بيئة الأعمال المحفزة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً.
وأضافت: “عملنا من خلال أكثر من 600 إصلاح على تعزيز تنافسية المملكة عالمياً إلى جانب الاستمرار في دعم الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص والمحلي الأجنبي”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وزير التجارة يرأس وفداً سعودياً رفيع المستوى في “ملتقى الأعمال السعودي – الأمريكي”، الذي نظمته اليوم غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، وشارك فيه نحو 180 قيادياً مثلوا قطاعي الأعمال السعودي والأمريكي.