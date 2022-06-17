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جديد المحليات > “السعودية” تمنح زوار موسم جدة من الخليجيين تخفيضًا يصل إلى 30%
17/06/2022   10:52 ص

“السعودية” تمنح زوار موسم جدة من الخليجيين تخفيضًا يصل إلى 30%

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن عرض ترويجي للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي ومدينة جدة، بتخفيض يصل إلى 30%.

يأتي ذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وتفعيلاً لدور الخطوط السعودية كناقل رسمي وشريك لموسم جدة 2022.

وأوضحت الشركة أن العرض متاح للحجز وإتمام الإجراءات اعتباراً من 16 يونيو 2022م وحتى نهاية الشهر، فيما سيكون تاريخ السفر ابتداء من 16 يونيو وحتى نهاية شهر يوليو 2022 م. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من العرض عبر الحجز من الموقع الإلكتروني للشركة والتطبيقات على الأجهزة الذكية، بخلاف وكلاء السفر المعتمدين.

“السعودية” تمنح زوار موسم جدة من الخليجيين تخفيضًا يصل إلى 30%

جديد المحليات
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