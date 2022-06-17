الأمير سلطان بن سلمان.. 37 عامًا على رحلة أول رائد فضاء عربي

تحل اليوم (الجمعة) الموافق17 يونيو الذكرى الـ 37 لانطلاق مكوك الفضاء ديسكفري عام 1985، الذي حمل الأمير سلطان بن سلمان في رحلته الشهيرة إلى الفضاء، ليصبح أول رائد فضاء عربي مسلم.
وحمل المكوك ديسكفري طاقمًا من سبعة رواد هم: قائد الرحلة “دانيال براندنشتاين”، ومعاونه “جون كرايتون”، والعلماء “جون فابيان” و”ستيفن ناغل” و”شتنون لوسيد”، واختصاصي الحمولة الفرنسي “باترياك بوردي”، إضافة إلى الأمير سلطان بن سلمان.
وقد أجرى الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، في 23 يونيو اتصالًا هاتفياً مع رائد الفضاء الأمير سلطان، استمر لبضع دقائق نقلته شبكات التليفزيون في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
وهبط المكوك ديسكفري في 24 يونيو في قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا بعد رحلة استغرقت 7 أيام وساعة واحدة و38 دقيقة دار خلالها المكوك 111 مرة حول الأرض. وفق “أخبار 24”.
وكشف الأمير سلطان عن 4 مشاهد لن ينساها خلال رحلته الشهير، وذلك عبر كتابه” كوكب واحد”، الأول، جمال كوكب الأرض دون فواصل جغرافية ليبدو لوحة فنية رائعة، والثاني على النقيض، إذ ظهرت الحرائق والأدخنة المتصاعدة من القارة الإفريقية بسبب الجفاف الذي ضرَب القارة في ذلك العام.
أما المشهد الثالث فقال إنه رؤية كتلة اللهب المتأججة من نافذة المركبة الفضائية، إذ كانت هناك نَار مشتعلة حول جسم المركبة، نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض عند بدء دخولها للأرض فوق قارة أستراليا، وشعرنا بالحرارة تحت أقدامنا وانقطعت بنا الاتصالات بين المركبة والمحطة الأرضية في ولاية هيوستن الأمريكية.