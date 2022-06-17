الخضراوات والدجاج والبيض أكثر السلع ارتفاعاً.. و”الهيل” والشاي الأكثر انخفاضاً في مايو

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2022 مقارنةً بالشهر ذاته 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (طماطم محلي، وبطاطس وسط محلي، وطماطم مستورد، ولبن طازج محلي “الصافي”، وزيت نباتي للقلي العربي، وبيض محلي، ودجاج مجمد مستورد “دو”) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وسبانخ، وبرتقال أبوصرة مصري، وشاي أسود فرط ربيع) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها. وفق “أخبار 24”.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون سائل للأواني تايد، وتغيير زيت، وشقة مفروشة، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة، وخياطة للنساء والبنات، وكشف طبيب أطفال، ومناديل ورق محلي “فاين”).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال مايو 2022 مقارنة بمايو 2021
|السلعة
|وحدة القياس
|متوسط السعر مايو 2021
|متوسط السعر مايو 2022
|نسبة التغير
|أولاً: السلع الغذائية
|طماطم محلي
|1 كجم
|4.52
|6.47
|43.14 %
|بطاطس وسط محلي
|1 كجم
|2.86
|3.99
|39.51 %
|طماطم مستورد
|1 كجم
|4.91
|6.62
|34.83 %
|لبن طازج محلي (الصافي)
|1.5 لتر
|6.38
|8.45
|32.45 %
|زيت نباتي للقلي (العربي)
|1.5 لتر
|15.28
|19.78
|29.45 %
|بيض محلي
|1 طبق
|15.79
|20.43
|28.82 %
|دجاج مجمد مستورد (دو)
|900 جم
|14.27
|17.67
|23.83 %
|ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|نفقات الحفلات والأفراح
|1 تكلفة
|9464.29
|11933.82
|32.08 %
|صابون سائل للأواني (تايد)
|100 جم
|1.7
|1.83
|7.65 %
|ثالثاً: الخدمات
|تغيير زيت
|1 تكلفة
|87.17
|94.46
|8.36 %
|شقة مفروشة
|1 أجرة
|252.25
|270.5
|7.23 %
|إقامة بالفنادق
|1 أجرة
|449.87
|470.84
|4.66 %
|كشف طبيب أسنان
|1 خدمة
|176.45
|179.88
|1.94 %
|رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
|شعير مستورد
|50 كجم
|58.17
|83.71
|43.91 %
|الرودس
|1 بالة
|14.01
|19.53
|39.4 %
|برسيم
|1 بالة
|20.04
|27.35
|36.48 %
|المكعبات
|40 كجم
|55.55
|72.77
|31 %
|التبن أو الدريس
|1 بالة
|14.37
|18.76
|30.55 %
|خامساً: السلع الإنشائية
|حديد تسليح 10 مم وطني
|1طن
|3402.81
|4614.95
|35.62 %
|كيابل ربط الحديد صيني
|10 كجم
|54.5
|73.14
|34.2 %
|حديد تسليح 8 مم وطني
|1طن
|3393.74
|4543.11
|33.87 %
|خشب روماني
|1 م3
|1449.99
|1892.13
|30.49 %
السلع الأكثر انخفاضاً خلال مايو 2022 مقارنة بمايو 2021
|السلعة
|وحدة القياس
|مايو 2021
|مايو 2022
|نسبة التغير
|أولاً: السلع الغذائية
|هيل هندي
|1 كجم
|194.63
|163.45
|16.02 %
|هيل أمريكي
|1 كجم
|181.54
|159.09
|12.37 %
|سبانخ
|1 حزمة
|1.29
|1.21
|6.2 %
|برتقال أبوصرة مصري
|1 كجم
|6.29
|6.01
|4.45 %
|شاي أسود فرط (ربيع)
|1 كجم
|42.64
|40.72
|4.5 %
|ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|نفقات تنظيف وكي الملابس بالمغسلة
|1 خدمة
|3.83
|3.54
|7.57 %
|خياطة للنساء والبنات
|1 تكلفة
|60.55
|60.53
|0.33 %
|ثالثاً: الخدمات
|كشف طبيب أطفال
|1 أجرة
|72.71
|71.76
|1.31 %
|مناديل ورق محلي (فاين)
|1 علبة
|3.13
|3.12
|0.32 %
|حلاقة للرجال والأولاد
|1 أجرة
|15.51
|15.46
|0.32 %
|رابعاً: السلع الإنشائية
|أسمنت أسود وطني
|50 كجم
|14.91
|14.47
|2.95 %
|أسمنت أبيض وطني
|50 كجم
|39.34
|39.11
|0.58 %