أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأشار التقرير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، سيستمر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن، ستكون 45 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و44 درجة في الدمام، و43 درجة في الرياض، و37 درجة في جدة.