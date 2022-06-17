خلال تدشينه معرض الكتاب.. أمير المدينة: القراءة أصبحت ضرورة فكرية وليست ترفاً معرفياً (صور)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أن القراءة أصبحت ضرورة فكرية وليست ترفاً معرفياً، وذلك خلال تدشينه فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب.
وقال الأمير فيصل، إن مدينة المصطفى ﷺ تشكل وجهة معرفية منذ مئات السنين، مبدياً تطلعاته لأن تسهم هذه التظاهرة الثقافية في تعزيز الوعي المجتمعي وفتح نافذة العالم على المدينة المنورة، بما يتناسب مع مكانتها وعمق تأثيرها الثقافي والفكري على المستوى العربي والدولي.
ويقام معرض المدينة المنورة للكتاب تحت تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة، وشهد افتتاحه حضوراً نوعياً من شخصيات ثقافية وإعلامية سعودية وعربية، وتتواصل فعالياته حتى الـ 26 من شهر ذي القعدة الجاري.
وفق “أخبار 24”.