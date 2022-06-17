نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعرف على حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا في الأعوام الخمسة الماضية
17/06/2022   10:48 ص

تعرف على حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا في الأعوام الخمسة الماضية

+ = -
781

أوضحت وزارة التجارة أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، بلغ في الأعوام الخمسة الماضية 623 مليار ريال.

وأضافت الوزارة أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 137 مليارًا عام 2017، و166 مليارًا عام 2018، و120 مليارًا عام 2019، و86 مليارًا عام 2020، و114 مليارًا عام 2021.

وأشارت إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين المملكة والولايات المتحدة لعام 2021 بلغ 8.5 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 100 % عن حجم الصادرات لعام 2020. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قد عقد أمس (الخميس) جلسة مباحثات مع وزير التجارة الأمريكية جينا ريموند في واشنطن، تناولت تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

تعرف على حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا في الأعوام الخمسة الماضية

تعرف على حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا في الأعوام الخمسة الماضية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215096.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.