“هيئة الإحصاء” تعلن انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية وبدء التحليل والمعالجة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية بنجاح أمس، والانتقال إلى مرحلة تحليل ومعالجة البيانات؛ للوصول إلى البيانات الإحصائية الأولية والشاملة.
وأوضحت، اليوم (الجمعة)، أن مرحلة تحليل ومعالجة البيانات تستدعي العديد من الإجراءات الإحصائية؛ وفق المنهجيات المتبعة للتأكد من جودة وصحة البيانات.
وبينت أن المرحلة تشمل: التواصل الميداني والهاتفي مع أرباب الأسر، إضافة إلى إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين؛ لتأكيد البيانات واستيفائها بشكل كامل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة تطبيق الغرامات المالية بحق كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات، أو عطل عمداً أعمال التعداد خلال المرحلة السابقة.