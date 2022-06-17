“الأرصاد” يُحذر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام بالرؤية في الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهاً متقدماً، حذَّر فيه من أتربة مثارة مصحوبة برياح سطحية؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض.
وأوضح أن الحالة في الرياض ستشمل: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرما، حتى الساعة 11 مساء اليوم، وكذلك الحال في الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، ومرات.
ونوه إلى أن: الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف من المتوقع أن تشهد استمراراً في العوالق الترابية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ3 عصراً من يوم غد السبت، كما ستتأثر الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر بتلك الحالة حتى الساعة الـ4 عصراً من يوم غدٍ السبت. وفق “أخبار 24”.