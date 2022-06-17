“الإعلام المرئي والمسموع” ينفي تنظيم ملتقى إعلامي وتكريم بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي

نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صحة ما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي، وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أن الفعالية غير مرخصة، وجارٍ استدعاء الجهات المنظمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
من جهته، كشف رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين محمد الغامدي بأن الملتقى الإعلامي الجديد الذي أقيم أمس الخميس كان تحت رعاية الجمعية.
وقال الغامدي لـ”أخبار 24″: إن من ضمن نظام الجمعية، إقامة مثل هذه الفعاليات والملتقيات دون الحصول على تصريح من وزارة الإعلام.
وأكد أن الجمعية أقامت الكثير من الفعاليات المشابهة لمثل هذه الفعالية دون الرجوع إلى الوزارة.
من جانبه نفى عضو هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عثمان الصيني لـ”أخبار 24″، علمه بالملتقى، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية في الهيئة هي المسؤولة عن هذه القرارات.