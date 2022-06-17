بالفيديو.. أميرا عسير ونجران يبحثان التنسيق الاستراتيجي بين الإماراتيين

بحث أميرا منطقتي عسير ونجران، الأمير تركي بن عبدالعزير والأمير جلوي بن مساعد، عددًا من الجوانب التنموية والاجتماعية، لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين المنطقتين، وذلك خلال لقائهما بمدينة أبها.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، مع إبراز التجارب الناجحة لدى كل منطقة للاستفادة منها وتطويرها.
وشمل استعراض التجارب الناجحة عدة مجالات، منها، ما يعزز جهود الضبط الأمني، بالإضافة لتلبية احتياجات الأهالي من الخدمات التنموية والحقوقية والصحية والرياضية، التي تسهم في تطوير الرؤى الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م.
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خلال لقاء التنمية في مدينة أبها:
سمو #أمير_عسير وسمو #أمير_نجران يبحثان عددًا من الجوانب التنموية والاجتماعية، لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين المنطقتين. pic.twitter.com/h1SGSH7QEG
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 17, 2022
وفق “أخبار 24”.