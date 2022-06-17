المملكة ترحب بالحكم الصادر بحق عملاء تابعين لحزب الله في قضية مـقتَل “الحريري”

رحبت المملكة بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لميليشيا حزب الله الإرهـابي، لدورهما في الهجوم الإرهـابي الذي تسبب في مقـتَل 22 شخصاً من بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وجرح 226 شخصاً.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق الذي يعاني من الممارسات الإرهـابية العبثية للميليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان.
وشددت على ضرورة تتبُّع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء؛ مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الإرهابية.وفق “أخبار 24”.