مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات وارتفاع أعداد المتعافين وصفر حالات حرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضًا ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا”، مع تسجيل ارتفاع في حالات التعافي، وصفر حالات حرجة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 945 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 18 حالة عن المسجلة أمس (الخميس)، لتنحفض الإصابات لليوم الرابع على التوالي. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 783076 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفيات جديدة بالفيروس، بارتفاع طفيف عن يوم أمس قدره حالتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 بالمملكة إلى 9183 حالة. وبذلك تبقى حالات الوفاة عند معدلاتها المنخفضة منذ مطلع أكتوبر 2021.
في المقابل استقر منحنى الحالات الحرجة؛ عند 114 حالة، إذ لم يدخل أو تغادر العناية المركزة اليوم ولا حالة جديدة، وذلك بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظًا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.وفق “أخبار 24”.
وكشفت بيانات الصحة أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس، إذ تم تسجيل 899 حالة، مقابل 980 حالة شفاء تم تسجيلها أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 764094 حالة.