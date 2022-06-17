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جديد المحليات > منها 5 في الرياض وجدة.. إنشاء 16 حديقة حيوان في مناطق المملكة بتكلفة 3.9 مليار ريال
17/06/2022   8:37 م

منها 5 في الرياض وجدة.. إنشاء 16 حديقة حيوان في مناطق المملكة بتكلفة 3.9 مليار ريال

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أعلنت وزارة الاستثمار، طرح عدة فرص استثمارية لإنشاء وتطوير 16 حديقة حيوان في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة تصل إلى حوالي 3.9 مليار ريال.

وتشمل خطة الوزارة 5 حدائق حيوان كبيرة في جدة والرياض، و4 حدائق متوسطة في المدينة المنورة وبريدة، و7 صغيرة في أبها وجازان.

وأوضحت الوزارة أن المساحة الكلية تبلغ 50 هكتارًا لكل حديقة حيوان كبيرة، و15 هكتارًا لكل حديقة متوسطة، و10 هكتارات لكل حديقة صغيرة.

وأبانت أن حجم الاستثمار المطلوب يبلغ 530 مليون ريال لكل حديقة حيوان كبيرة، و110 ملايين ريال لكل حديقة حيوان صغيرة بافتراض نموذج استثماري صافٍ للقطاع الخاص.وفق “أخبار 24”.

وأفادت بأن الحكومة تهدف لزيادة الإنفاق على الترفيه من 2.9% إلى 6% من إجمالي الإنفاق لعام 2030، وهو ما سيُسهم في إنشاء حدائق الحيوان، بخلاف جذب إنفاق عالٍ خاصة من الشباب السعوديين (دون سن 30) الذين يشكلون حوالي 50% من إجمالي السكان.

منها 5 في الرياض وجدة.. إنشاء 16 حديقة حيوان في مناطق المملكة بتكلفة 3.9 مليار ريال

جديد المحليات
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