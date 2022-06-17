بالصور.. “هاتريك” ميشايل يقود الهلال للفوز على الشباب برباعية وديًا

حقق فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، فوزا على نظيره الشباب وديا بنتيجة 4-3، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مشوارهما في دوري المحترفين.
وسجل البرازيلي ميشايل ديلجادو ثلاثة أهداف للهلال، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق المالي موسى ماريغا.
ويستعد الهلال لمواجهة أمام الفتح، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري المحترفين يوم 23 يونيو الجاري، بينما سيواجه الشباب نظيره التعاون في اليوم نفسه بالجولة ذاتها من الدوري. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 53 نقطة.