نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. “هاتريك” ميشايل يقود الهلال للفوز على الشباب برباعية وديًا
17/06/2022   11:46 م

بالصور.. “هاتريك” ميشايل يقود الهلال للفوز على الشباب برباعية وديًا

+ = -
1028

حقق فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، فوزا على نظيره الشباب وديا بنتيجة 4-3، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مشوارهما في دوري المحترفين.

وسجل البرازيلي ميشايل ديلجادو ثلاثة أهداف للهلال، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق المالي موسى ماريغا.

ويستعد الهلال لمواجهة أمام الفتح، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري المحترفين يوم 23 يونيو الجاري، بينما سيواجه الشباب نظيره التعاون في اليوم نفسه بالجولة ذاتها من الدوري. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

الهلال والشباب

الهلال والشباب

الهلال والشباب

الهلال والشباب

بالصور.. “هاتريك” ميشايل يقود الهلال للفوز على الشباب برباعية وديًا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215164.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.