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جديد المحليات > الجبير في منتدى “الاقتصادات الكبرى”: ندعو للعمل الجاد باستجابة دولية لمواجهة التغير المناخي
17/06/2022   11:46 م

الجبير في منتدى “الاقتصادات الكبرى”: ندعو للعمل الجاد باستجابة دولية لمواجهة التغير المناخي

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ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، عبر تقنية الفيديو، وفد المملكة المشارك في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (MEF)، الذي دعا إليه وافتتحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واستعرض الجبير جهود المملكة، ومبادراتها المحلية والدولية والإقليمية لمواجهة التحديات المناخية، واستشعار رؤيتها 2030 لتلك التحديات، مؤكداً على اهتمام المملكة والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

ودعا إلى العمل بشكل جاد على استجابة دولية مشتركة وفاعلة، وحشد جميع الجهود لمواجهتها، والأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، ودعمها لمواجهة الآثار السلبية لسياسات التغير المناخي، دون إعاقة تنميتها المستدامة.

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وفق “أخبار 24”.

الجبير في منتدى “الاقتصادات الكبرى”: ندعو للعمل الجاد باستجابة دولية لمواجهة التغير المناخي

جديد المحليات
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