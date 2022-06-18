المملكة توضح حجم الخدمات والدعم المُقدم لذوي الإعاقة وأسرهم خلال جائحة “كورونا”

أكدت المملكة، أنها واصلت تقديم خدماتها التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة “كوفيد 19″، عبر عدد من الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية دون انقطاع باستخدام الوسائل المسموعة والمرئية كافة.
ونوهت إلى دعمها لـ 63 جمعية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة للدراسة والمتابعة والعناية بشكلٍ متواصل، بمبلغ إجمالي تجاوز 64 مليون ريال؛ لتوفير كل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ودعم احتياجاتهم خلال فترة الجائحة.
وقال رئيس وفد المملكة المشارك بالمؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبدالعزيز الخيال، إن الوفيات التي تم رصدها بسبب كورونا في المملكة بين الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأدنى مقارنةً بغيرها من الدول؛ نظراً لنجاح المملكة الاستباقي في تنفيذ ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى الدعم المالي والعيني الذي تقدمه المملكة لذوي الإعاقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المقدمة العام الماضي 5.2 مليار ريال لأكثر من 2.4 ألف من ذوي الإعاقة، كما تم صرف أكثر من 102 ألف جهاز معين للأشخاص ذوي الإعاقة بما يزيد على 225 مليون ريال، وكذلك إصدار 79 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مُعفاة من الرسوم الحكومية.