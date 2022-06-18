“الصحفيين السعوديين” تكشف حقيقة مشاركتها بملتقى إعلامي كرم فيه بعض مستخدمي مواقع التواصل

كشفت هيئة الصحفيين السعوديين، عن ملابسات وجود شعارها بفعاليات ملتقى الإعلام الجديد الذي أقيم مساء أمس الأول (الخميس) وكرم فيه عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى حقيقة مشاركتها فيه.
وأوضحت الهيئة، أنه ورد إليها خطاب من المدير العام لمؤسسة خبرات وأرقام لتنظيم المعارض والمؤتمرات ـ الجهة المُكلفة بتنظيم الملتقى ـ في إمكانية مساهمة الهيئة شرفياً ومنبرياً بما تراه مواكباً لفكرة الملتقى وأهدافه.
ولفتت إلى أن الخطاب أشار إلى استضافة عدد 300 من النخب الثقافية والفكرية والإعلامية والفنية ومشاهير وسيدات ورجال المجتمع والأعمال وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء والمثقفين من المملكة والوطن العربي للحديث عن واقع ومستقبل الإعلام الجديد والتحديات والعقبات وسبل تخطيها. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنها لم تشارك في الملتقى بمتحدث وليس لها علاقة ببرنامج الملتقى ولا الأسماء التي تم تكريمها، كما أنها لم تطلب وضع شعارها بل جاء اجتهاداً من الجهة المنظمة كتكريم للهيئة بصفتها، مبينةً أنه التبس على الكثيرين وجود اسم الهيئة اعتقاداً منهم أن لها دوراً رئيسياً في الملتقى لكن الواقع خلاف ذلك.