بأدوات بسيطة.. طبيب مُبتعث يروي قصة تطوعه لتوليد سيدة على متن رحلة مُتجهة إلى بروناي

نجح طبيب مُبتعث بأستراليا في إنقاذ سيدة حامل على متن طائرة كانت مُتجهة من مدينة دبي إلى بروناي، حيث قام بتوليدها باستخدام أدوات أولية وأدوية بسيطة.
وقال الطبيب ملفي الخنجر لـ”أخبار 24″، إن الواقعة بدأت عقب إقلاع الطائرة التي كان يتواجد عليها من دبي، بعدما لاحظ وجود حالة من الارتباك على طاقم الطائرة.
وأضاف أن طاقم الطائرة وجه نداء استغاثة لأي طبيب يتواجد على الرحلة للتعامل مع حالة سيدة تشعر بآلام شديدة في معدتها، مبيناً أنه اتضح بعد إجراء الكشف عليها بأنها حامل وعلى وشك ولادة.
ولفت إلى أنه سارع بالتطوع للتعامل مع الحالة والتواصل مع طبيبة مُختصة في النساء والولادة بالمحطة الأرضية والتي طلبت منه إجراء اللازم، موضحاً أنه قام بتوليد المرأة باستخدام الأدوات والأدوية البسيطة المتوفرة على متن الطائرة.
ونوه إلى أنه جرى نقل السيدة الحامل لآخر الطائرة وتم إجراء الولادة لها بنجاح مع توفير الرعاية اللازمة لجنينها، مبيناً أن الخطوط البروناوية وسفارة المملكة في بروناي كرّمتاه بعد وصول الرحلة إلى وجهتها والاطمئنان على الأم وجنينها.