تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار رعدية على مكة وعسير ورياح نشطة في المدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المُثارة اليوم (السبت)، على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم، وكذلك أمطار رعدية على مكة المكرمة وعسير.
وأوضح المركز، أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المثارة وشبه انعدام في الرؤية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية حتى الساعة السادسة مساءً، على أن تستمر حتى التاسعة مساءً على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الثامنة مساءً على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.