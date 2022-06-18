نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجوازات” تستقبل الحجاج بأكثر من 13 لغة وتسهّل إجراءاتهم لأداء المناسك بسهولة ويسر
18/06/2022   12:43 م

“الجوازات” تستقبل الحجاج بأكثر من 13 لغة وتسهّل إجراءاتهم لأداء المناسك بسهولة ويسر

+ = -
664

سخّرت المديرية العامة للجوازات، جهود الفرق الميدانية لخدمة حجاج بيت الله، من الدول المستفيدة وغير المستفيدة من مبادرة طريق مكة.

وأوضحت الجوازات، أن صالات الحج بمطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، تستقبل الحجاج بـ١٣ لغة.

وأشارت إلى أنه بين هذه اللغات، الفارسية والبنجلاديشية، والبرتغالية واليابانية والتركية، والأوردو، والإسبانية، فضلاً عن الإنجليزية لتسهيل التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، كلٌَّ بلغته.

وأضافت أنها تقدم جميع الإمكانيات اللازمة، لتسهيل إنهاء إجراءات دخول الحجاج، لأداء المناسك بسهولة ويسر.

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تستقبل الحجاج بأكثر من 13 لغة وتسهّل إجراءاتهم لأداء المناسك بسهولة ويسر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215219.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.