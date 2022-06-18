“الجوازات” تستقبل الحجاج بأكثر من 13 لغة وتسهّل إجراءاتهم لأداء المناسك بسهولة ويسر

سخّرت المديرية العامة للجوازات، جهود الفرق الميدانية لخدمة حجاج بيت الله، من الدول المستفيدة وغير المستفيدة من مبادرة طريق مكة.
وأوضحت الجوازات، أن صالات الحج بمطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، تستقبل الحجاج بـ١٣ لغة.
وأشارت إلى أنه بين هذه اللغات، الفارسية والبنجلاديشية، والبرتغالية واليابانية والتركية، والأوردو، والإسبانية، فضلاً عن الإنجليزية لتسهيل التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، كلٌَّ بلغته.
وأضافت أنها تقدم جميع الإمكانيات اللازمة، لتسهيل إنهاء إجراءات دخول الحجاج، لأداء المناسك بسهولة ويسر.
وفق “أخبار 24”.