الجوازات” تستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن من العراق عبر منفذ جديدة عرعر

استقبلت المديرية العامة للجوازات بمنفذ جديدة عرعر الحدودي، اليوم (السبت)، الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وتعمل المديرية على تقديم الدعم الكامل للمواقع المخصصة لخدمة الحجاج من خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير.
وكان أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، قد استقبل في وقت سابق الدفعة الأولى من حجاج العراق؛ وذلك خلال جولة تفقدية بمنفذ جديدة عرعر، تفقد فيها جناح المراقبة الصحية بالمنفذ، وسير العمل بقسم الجمارك، وكذلك مركز وزارة الحج.
وفق “أخبار 24”.