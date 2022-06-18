أمير الحدود الشمالية يستقبل الدفعة الأولى من حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، الدفعة الأولى من حجاج العراق، وذلك خلال جولة تفقدية بمنفذ جديدة عرعر.
وشملت الجولة زيارة جناح المراقبة الصحية بالمنفذ، حيث اطلع أمير المنطقة على الخدمات الصحية المجهزة لخدمة الحجاج بكامل التخصصات والأقسام؛ بما في ذلك عيادة الأسنان، وعيادة التطعيمات، والمختبر، وقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى صيدلية تشتمل على جميع الأدوية، وكذلك خدمات طبية متنقلة في مدينة الحجاج لاستقبال الحالات الطارئة الطبية للحجاج.
واطلع الأمير فيصل على سير العمل بقسم الجمارك، واستمع لشرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي، كما شاهد نموذجاً من أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة، وعن المواقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة، كما اطلع على سير العمل بالجوازات، واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم، كما شاهد طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالقسم من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الجولة أيضاً زيارة لمركز وزارة الحج، حيث وقف أمير الحدود الشمالية على الخدمات العامة المقدمة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية وأمانة المنطقة، ومدينة الحجاج، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والقطاعات الأمنية والعسكرية.
وقال الأمير فيصل بن خالد: إنه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى حجاج العراق الشقيق القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي، معرباً عن سعادته لما شاهده من عزيمة وجهد ودقة في عمل العاملين في هذا المنفذ، وما سمعه من حجاج العراق عن ما وجدوه من حسن المعاملة، وما بذل من جهود وتسهيلات من كل القطاعات.