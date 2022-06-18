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جديد المحليات > “الأرصاد” يحذر من موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق
18/06/2022   6:55 م

“الأرصاد” يحذر من موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق

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حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت)، من موجة حارة بداية من غد (الأحد)، وحتى الأربعاء المقبل.

وتوقع المركز أن درجة الحرارة ستلامس الـ50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى من 47 إلى 50 درجة مئوية على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع. وفق “أخبار 24”.

بينما يتوقع أن تتراوح ما بين 45 و47 درجة على الأجزاء الشرقية لمناطق الرياض القصيم الحدود الشمالية.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل السلامة. 

 

“الأرصاد” يحذر من موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق

جديد المحليات
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