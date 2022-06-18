عرض مسرحية “بخصوص بعض الناس” لناصر القصبي في موسم جدة الخميس المقبل

يواصل المسرح العربي، بمنطقة سيتي ووك في موسم جدة، عروضه الفنية والمسرحية المميزة، وسط إقبال كبير من الزوار.
ويترقب الجمهور يوم الخميس القادم بدء عرض مسرحية “بخصوص بعض الناس”، والتي يستمر عرضها حتى الثاني من يوليو المقبل.
وأكد الفنان ناصر القصبي أنه توجه اليوم (السبت) إلى جدة، استعدادًا لعرض المسرحية، ورحب بجمهوره في موسم جدة بالقول: “حياكم الله على قل الكلافه”. وفق “أخبار 24”.
وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي إجتماعي، يستعرض صوراً متناقضة من حياتنا اليومية بتحدياتها المختلفة.
يذكر أن المسرحية من بطولة ناصر القصبي وحبيب الحبيب وريماس منصور وبمشاركة عدد من النجوم، ومن تأليف خلف الحربي، وإخراج محمد الحملي.