بمساحة 12 ألف م2.. وزير الشؤون الإسلامية يوجه بفرش جامع الملك فهد في الطائف بالسجاد الفاخر

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بفرش جامع الملك فهد بمحافظة الطائف بالسجاد الفاخر على مساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع.
كما وجه الوزير بتوريد وتركيب قواطع زجاجية لترشيد استهلاك الكهرباء بالجامع، ووحدات الإنارة بما يحقق كفاءة الإنفاق.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية لقطاعات الوزارة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بمحافظة الطائف أمس الأول، شملت المواقيت والمساجد الواقعة على طريق الحجاج القادمين براً. وفق “أخبار 24”.
واطلع آل الشيخ على المشروعات الجديدة بالجامع التي شملت تكييف المسجد بـ 30 وحدة تكييف بقدرة 25 ألف طن لكل وحدة، وتطوير وتحسين الأرصفة والساحات الخارجية للمسجد، وتوريد وتركيب رخام فاخر في الساحات الداخلية للمسجد، إلى جانب مشروع تغيير النظام الصوتي للمسجد.