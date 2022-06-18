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جديد المحليات > هل شرب المياه من العلب البلاستيكية مضر وغير آمن؟ .. “الصحة الخليجي” يوضح
18/06/2022   6:55 م

هل شرب المياه من العلب البلاستيكية مضر وغير آمن؟ .. “الصحة الخليجي” يوضح

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نفى مجلس الصحة الخليجي، اليوم (السبت)، صحة الاعتقاد بأن شرب المياه من العلب البلاستيكية مضر وغير آمن.

وأكد المجلس أن العلب البلاستيكية تمر بطرق معالجة تستوجب متطلبات لتصبح آمنة وصالحة للاستعمال والشرب.

وأشار إلى أن تخزين العلب البلاستيكية مع تعريضها للشمس والحرارة قد يعرضها للتلوث وتكوين بيئات للبكتيريا فتصبح غير آمنة وصالحة للشرب، حيث يعتبر البلاستيك ضارًّا إذا تعرض للحرارة وأشعة الشمس، فقد يتسبب بتغير في الطعم وترسب بعض الميكروبات.

وفق “أخبار 24”.

هل شرب المياه من العلب البلاستيكية مضر وغير آمن؟ .. “الصحة الخليجي” يوضح

جديد المحليات
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