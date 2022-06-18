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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. الإصابات تواصل الانخفاض لليوم الخامس والحالات الحرجة تعاود الارتفاع
18/06/2022   6:54 م

مستجدات كورونا.. الإصابات تواصل الانخفاض لليوم الخامس والحالات الحرجة تعاود الارتفاع

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واصلت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة انخفاضها لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 831 حالة جديدة، بانخفاض قدره 114 حالة عن يوم أمس.

كما انخفض أعداد المتعافين من كورونا، بشفاء 804 أشخاص، وهو أقل من العدد المسجل أمس بـ95 حالة، لكنه اقترب من عدد الإصابات الجديدة. وبذلك يرتفع أعداد المتعافين إلى 764898 من أصل 783907 إصابات منذ بدء الجائحة في المملكة.

وشهدت حالات الوفاة انخفاضاً بتسجيل حالتين فقط، مقارنة بـ3 حالات يوم أمس، لتبقى معدلات الوفيات نتيجة كوفيد 19 عند مستوياتها منذ مطلع أكتوبر 2021. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9185. وفق “أخبار 24”.

في المقابل عاودت الحالات الحرجة الارتفاع مجدداً، بعدما شهدت استقراراً الجمعة سبقه ارتفاعاً ملحوظًا لثلاثة أيام متتالية. ودخلت حالتان العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 116 حالة.

وزارة الصحة

مستجدات كورونا.. الإصابات تواصل الانخفاض لليوم الخامس والحالات الحرجة تعاود الارتفاع

جديد المحليات
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