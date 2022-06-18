“مكافحة المخدرات” تحذر من تعاطي الطلاب للعقاقير وتحض أولياء الأمور على متابعتهم خلال فترة الاختبارات

نصحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أولياء الأمور، بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات، لتجنيبهم المغريات المسيئة التي قد تستهدفهم هذه الفترة.
وحذرت اللجنة من تناول العقاقير الطبية في ليالي الامتحان “للمساعدة على المذاكرة”، ووصفت ذلك بأنه بداية النهاية.
ودعت الطلاب إلى أخذ قسط كافٍ من النوم، والاستعداد للامتحان قبله بفترة، وتخصيص ليلة الامتحان للمراجعة، لمساعدتهم على التركيز والاستيعاب، وذلك تحت شعار تفوق بوعيك. وفق “أخبار 24”.
أبناءنا الأعزاء..
أنتم مقبلون على فترة الاختبارات، التي تتطلب منكم الجد والإجتهاد.
عزيزي ولي الأمر..
متابعة الأبناء خلال فترة الاختبارات يجنبهم المغريات المسيئة التي قد تستهدفهم هذه الفترة. pic.twitter.com/8BJ5zfHxsg
— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) June 18, 2022