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جديد المحليات > “مكافحة المخدرات” تحذر من تعاطي الطلاب للعقاقير وتحض أولياء الأمور على متابعتهم خلال فترة الاختبارات
18/06/2022   6:55 م

“مكافحة المخدرات” تحذر من تعاطي الطلاب للعقاقير وتحض أولياء الأمور على متابعتهم خلال فترة الاختبارات

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نصحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أولياء الأمور، بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات، لتجنيبهم المغريات المسيئة التي قد تستهدفهم هذه الفترة.

وحذرت اللجنة من تناول العقاقير الطبية في ليالي الامتحان “للمساعدة على المذاكرة”، ووصفت ذلك بأنه بداية النهاية.

ودعت الطلاب إلى أخذ قسط كافٍ من النوم، والاستعداد للامتحان قبله بفترة، وتخصيص ليلة الامتحان للمراجعة، لمساعدتهم على التركيز والاستيعاب، وذلك تحت شعار تفوق بوعيك. وفق “أخبار 24”.

“مكافحة المخدرات” تحذر من تعاطي الطلاب للعقاقير وتحض أولياء الأمور على متابعتهم خلال فترة الاختبارات

جديد المحليات
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