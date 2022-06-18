قُبض في إحداها على 12 شخصاً.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيم من الجنسية المصرية في الخرج، ظهر عبر مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في محل تجاري، وتبين أنه يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة، كما تم القبض على مواطن في القنفذة قام بنقل 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وقبضت الشرطة على وافد من الجنسية السورية في تبوك، قام بسرقة ألواح طاقة شمسية من موقعين لإحدى شركات الاتصالات، كما تم القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية بالرياض، يديران موقعين لحملات حج وهمية، وضبط بحوزتهما سندات قبض ومبالغ مالية.
وألقت القبض على مواطنين في عسير لقيامهما بالاحتيال على مناديب أحد تطبيقات التوصيل بإجراء عمليات شراء بضائع، وطلب إيصالها وتسلمها وتزويدهم بإيصالات تحويل مزورة، وإعادة البضائع لمنافذ البيع واسترجاع مبالغها، كما تم القبض على 3 أشخاص في جدة، ارتكبوا حـوادث تمثلت في سرقة المركبات، ونقلها إلى أحد المواقع، وبيعها من خلال تزوير رخصها، وعرضها في المواقع الإلكترونية وتفكيكها وتجزئتها. وفق “أخبار 24”.
كما تم القبض على 12 وافداً بالرياض، منهم 6 مخالفين لنظام أمن الحدود، و6 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا عمليات نصب واحتيال، تمثلت في إنشاء وبث روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية والترويج لها؛ بادعاء تقديم خدمات من خلالها والاستيلاء على الأموال من ضحاياهم وتحويلها لخارج المملكة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/gd9VfN1hYd
— الأمن العام (@security_gov) June 18, 2022