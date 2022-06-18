عزوز بن زايد ممثل كوميدي أم عازف عنائي

بزع نجم عزوز بن زايد في وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة وكان ذلك عن طريق توثيق حسابه في اليوتيوب بعد أن تجاوز عدد المشتركين الـ ١٠٠ الف مشترك ، فمن هو النجم : عزوز بن زايد ؟
عزوز بن زايد المهنة: هو ممثل كوميدي سعودي وناشط إجتماعي ومؤثر فالتواصل الإجتماعي وعازف على آلة العود منذ طفولته وخوال عزوز بن زايد من دولة الكويت وكانت بداية مراحله الدراسية الابتدائيه كانت في دولة الكويت وبقية دراسته في المملكة العربية السعودية بالتحديد في محافظة الخرج وكان هاوي آلة العود منذو طفولته وبدى مسيرتة في مجال العزف العود من عام 2000م واللتحق بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ” قسم الدراسات الحره مركز الإشعاع” بالزمالك في مصر في عام 2007 م .
وبعدها اتجه للتمثيل واللتحق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي دورات التمثيل والفنون الأدائية بالتعاون مع معهد مسرح الشباب البريطاني National Youth Theatre في عام 2010م.
وله أعمال في مسلسل شباب البومب مع الفنان/ فيصل العيسى ،على قناة روتانا خليجيه من عام 2018 -2019-2020-2021.
وله عمل في مسلسل تساهيل مع الفنان/ بيومي فؤاد على القناة mbc في عام2020م.
وله عمل أيضاً مع الفنان / ناصر القصبي في مسلسل العاصوف الجزء الثالث على قناة mbc عام 2021م.
وله عمل أيضاً مع الفنان/ أسعد الزهراني في مسلسل سكر سادة على القناة السعودية الإولى عام 2021م.