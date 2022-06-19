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جديد المحليات > بشراكة من “الوطنية للإسكان”.. إنشاء مول تجاري متكامل بالرياض بتكلفة 600 مليون ريال
19/06/2022   7:03 ص

بشراكة من “الوطنية للإسكان”.. إنشاء مول تجاري متكامل بالرياض بتكلفة 600 مليون ريال

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وقعت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” أمس (السبت)، اتفاقية تحالف مع شركة المراكز العربية، لإنشاء مول تجاري مُتكامل في مشروع “مرسية” بمدينة الرياض بتكلفة تصل إلى 600 مليون ريال.

وأوضحت “الوطنية للإسكان”، أن المشروع سيقام على مساحة أرض 180 ألف متر مربع، كما يبلغ مسطح البناء فيه أكثر من 56 ألف متر مربع، على أن يحتوي على مطاعم وسينمات وخدمات نوعية أخرى مستهدفاً تشغيل أكثر من 3 آلاف موظف.

وتساهم الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها في تعزيز مفهوم جودة الحياة بشكل فعال في مشروع مرسية، والمشاريع السكنية شمال مدينة الرياض.

اتفاقية لإنشاء مول تجاري بالرياض

اتفاقية لإنشاء مول تجاري بالرياض

اتفاقية لإنشاء مول تجاري بالرياض

اتفاقية لإنشاء مول تجاري بالرياض

وفق “أخبار 24”.

بشراكة من “الوطنية للإسكان”.. إنشاء مول تجاري متكامل بالرياض بتكلفة 600 مليون ريال

جديد المحليات
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