وصول 50 ألف رأس من الأغنام إلى ميناء جدة استعداداً لموسم الحج

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، وصول باخرة مواشٍ تضم 50 ألف رأس من الأغنام، لميناء جدة الإسلامي قادمة من القرن الأفريقي، مخصصة لضيوف الرحمن.
وأوضح مشروع “أضاحي” أن الحمولة استوفت كل الاشتراطات الصحية، بعد توقيع الكشف عليها في المحجر الصحي في ميناء التحميل المعتمد من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وبيّن أن الحمولة خضعت قبل فسحها لفحص عينات عشوائية في مختبر ميناء جدة الإسلامي، لضمان التأكد من المواصفات والمعايير الصحية ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إلى جانب تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، تحت رقابة أطباء وفنيين بيطريين. وفق “أخبار 24”.
وكان مشروع “أضاحي” قد أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 809 ريالات يمكن شراؤها من خلال منصة أضاحي www.adahi.org