“الحج والعمرة” توضح سبب قبول المتقدم الرئيسي للحج بالقرعة ورفض المرافق له في بعض الحالات

ردت وزارة الحج والعمرة على عدة استفسارات بشأن سبب رفض المُرافق للمُتقدم الرئيسي للحج، رغم قبول ترشيح الأخير في القرعة الإلكترونية وذلك بعدد من الحالات.
وأوضحت الوزارة، أن سبب الرفض في تلك الحالات يعود إلى أن المرافق لم يستوفِ أحد الشروط للتسجيل في حج عام 1443هـ.
ولفتت إلى أنه يمكن للمُتقدم إلغاء التصريح المصدر لأداء الحج من خلال اتباع الخطوات التالية وهي إلغاء التصريح من منصة أبشر، ثم إلغاء التصريح من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، أو تطبيق “اعتمرنا” وطلب استرجاع المبالغ. وفق “أخبار 24”.