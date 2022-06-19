قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة نصائح لضمان السلامة عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، وذلك تزامناً مع إصدار المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن تأثر عدة مناطق برياح نشطة.
ودعت المديرية إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة، مع الحذر من المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي واللوحات الإعلانية.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وحائل والقصيم برياح نشطة وأتربة مُثارة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم (الأحد).
وفق “أخبار 24”.