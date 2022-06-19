تعيين “فهد الدوسري” رئيسًا لهيئة الإحصاء

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، قرارًا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء ابتداءً من اليوم (الأحد).
وقدم الوزير تهنئته للدكتور الدوسري بهذه المناسبة، راجيًا له النجاح والتوفيق في قيادة الهيئة، وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الدقيقة القادمة التي تمر بها من مرحلة التحول الاستراتيجي .
وعبر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكره للدكتور كونراد بيسندروفر على ما بذله من جهود أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها الإحصائية، وقيادة مشروع التحول، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، متطلعاً إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء. وفق “أخبار 24”.
الدوسري في سطور
حصل الدكتور فهد الدوسري على درجة الدكتوراة في الاقتصاد عام 2008 من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
– أبرز الخبرات العملية
– وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية.
– وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الإدارية (2016- 2019م).
– مدير عام المعهد المالي (المعهد المصرفي سابقًا) (2013- 2017م).
– مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي السعودي.
– مدير الأبحاث الاقتصادية بالبنك المركزي السعودي.
– مدير إدارة الأبحاث والإحصاء بالبنك المركزي السعودي (2010-2013م).
– رئيس شعبة البنوك والنقود في إدارة الأبحاث والإحصاء 2009م.
– باحث اقتصادي في البنك المركزي السعودي (1999- 2009).
– العضويات
– رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
– نائب رئيس مجلس الأكاديمية المالية.
– عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
– عضو مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.
– عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.