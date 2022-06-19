“التأمينات”: تعديل نظام تبادل المنافع يتيح الحصول على معاش مبكر

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأبانت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.
وأوضحت أن تعديل الفقرة (3) من المادة (41) من نظام التأمينات الاجتماعية أوكل صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجـز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على تعديلات في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع، وكشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” أمس عن تفاصيل هذه التعديلات.