المدينة المنورة استقبلت أكثر من 147 ألف حاج حتى أمس السبت

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، حتى أمس (السبت)، أكثر من 147 ألف حاج من جنسيات مختلفة.
وأوضحت إحصائية حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن أكثر من 136 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، في حين استقبل مركز الهجرة البري أكثر من 11 ألف حاج عبر منافذ برية متعددة.
وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، وبيّنت أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر تواجداً في المدينة المنورة بأكثر من 26 ألف حاج.
ويليهم الحجاج من الجنسية الهندية بما يقارب 22 ألف حاج، ثم حجاج باكستان بعدد يقارب 10 آلاف حاج، والحجاج من الجنسية البنجلاديشية بنحو 9 آلاف حاج، وحجاج إيران بواقع أكثر من 6 آلاف حاج وحاجة.
وأوضحت الإحصائية أن ما يقارب 50 ألف حاج، غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ما يقارب 98 ألف حاج من جنسيات مختلفة. وفق “أخبار 24”.