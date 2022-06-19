اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية ذكية بميناء جدة باستثمار 500 مليون ريال من القطاع الخاص

وقعت الهيئة العامة للموانئ، اليوم (الأحد)، اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية من قِبل الشركة تتجاوز 500 مليون ريال.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأحمر.
وشدد الجاسر على تعاظم جاذبية فرص الاستثمار في قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ السعودية، مشيرا إلى تصدر موانئ المملكة وقفزاتها الكبرى في مؤشرات الأداء الدولية لعام 2021.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، إلى أن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع.
وتابع أن المنطقة، تتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجستية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجستية بما يُمكن من تقديم خدمات لوجستية كاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع أكبر مزودي الخدمات اللوجستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.
نُبحر في الأفق بطموحاتٍ بلا حدود، ونُكمل سلسلة التعاقدات الواعدة لإنشاء مناطق ومنصات لوجستية متكاملة في #ميناء_جدة_الإسلامي.#نحونا_يتوجه_المستقبل pic.twitter.com/oIyKxsyZX4
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) June 19, 2022
وفق “أخبار 24”.