لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو المواطنين لاستكمال إجراءات صرف التعويضات

دعت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات اللازمة، مؤكدةً جاهزية عدد كبير جداً من أوامر صرف التعويضات، ستُسلم للمواطنين فور إتمام الإجراءات المطلوبة.
وأشارت اللجنة إلى أن المستندات المطلوبة هي صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك، وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF.
وتابعت أنه بين المستندات أيضًا، مخالصات كل من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، إضافةً إلى صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، وصورة من فاتورة الكهرباء – الماء.
وأضافت أنه يمكن إرسال صورة فوتوغرافية للمبنى -إن وجدت- وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى -إن وجدت- ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية. وفق “أخبار 24”.