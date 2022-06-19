مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات وحالات الشفاء وانخفاض الحالات الحرجة

أظهر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الـ24 الماضية، على مستوى الإصابات وحالات التعافي والوفيات.
وعاودت حالات كورونا الارتفاع، بعد 5 أيام من التراجع، مسجلة 930 إصابة، بارتفاع قدره 99 حالة عن يوم أمس.
في حين ارتفعت حالات التعافي متجاوزة الإصابات الجديدة لأول مرة منذ عدة أيام، بتسجيل 992 حالة شفاء. وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 765890 من أصل 784837 منذ بدء الجائحة في المملكة.
كما ارتفعت حالات الوفاة اليوم (الأحد)، بتسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9188 وفاة.
في المقابل انخفضت الحالات الحرجة لأول مرة منذ خمسة أيام، حيث غادرت حالتان العناية المركزة، لينخفض إجمالييها إلى 114 حالة حرجة. وفق “أخبار 24”.