أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، تفاصيل برنامج مشاركتها في مهرجان “كان ليونز الدولي للإبداع”.
وأشارت المجموعة إلى أن نخبة من الخبراء وصنَاع التغيير في المجال الإعلامي والإبداعي سيشاركون في جلسات النقاش التي تنظمها SRMG، من أبرزهم السير مارتن سوريل، وإيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، وداني ريشا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة BBDO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بالإضافة إلى آخرين.
وستتناول جلسات النقاش أبرز المؤثرات على الصناعتين الإعلامية والإبداعية، والتي تشمل الاتزان الرقمي، والمشهد الإعلامي الذي يشهد تغيرات مستمرة.
وستستضيف SRMG حلقات نقاش تفاعلية، وجلسات حوار ثنائية، للتطرق لأبرز المؤثرات في صناعة الإعلام، والتي تشمل الاتزان الرقمي، وطموحات الاستدامة في الأزياء، ومستقبل البودكاست، واتجاهات الابتكار والفرص، وأبرز تطورات ومستجدات المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت الرئيس التنفيذي للمجموعة، جمانا الراشد، إن المجموعة تساهم في رسم مستقبل المشهد الإعلامي للمنطقة، حيث تستثمر في منتجات وتقنيات وحلول جديدة مبتكرة، وكذلك في وسائلها الإعلامية ومنصاتها الرقمية، التي تشمل مجموعة واسعة تتجاوز 30 علامة تجارية ومنصة رقمية، توفّر لجماهيرها الواسعة المستجدات وأحدث التحليلات في مجالات الأخبار السياسية والرياضية والمالية وأساليب الحياة العصرية.
وأضافت الراشد أن المجموعة سعيدة باستضافة نخبة من قادة الرأي وصناع التغيير ومنتجي المحتوى في “تجربة SRMG”.
وأشارت إلى استضافة التجربة، السير مارتن ستيوارت سوريل، الشريك المؤسس لشركة S4S Ventures، وناديا بيلان-وايت، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في مجموعة فايس ميديا، و كلاوديوس بولر، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سبوتيفاي. وفق “أخبار 24”.
ومن ضمن الضيوف بوراك كاكماك، الرئيس التنفيذي للجنة الأزياء في وزارة الثقافة السعودية، إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، وبير بيدرسن، مؤسس شركة By The Network، وداني ريشا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة BBDO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.