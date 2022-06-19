“مكافحة العدوى” توضح أسباب استمرار لبس الكمامة في المنشآت الصحية

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة العدوى، بوزارة الصحة، أسباب الاستمرار في تطبيق الارتداء المستمر للكمام الطبي في المنشآت الصحية .
وأكدت الإدارة العامة أن ارتداء الكمام يخفض نسبة انتقال عدوى الأمراض التنفسية مثل كوفيد 19 والإنفلونزا بمعدلات عالية وخاصة في الأماكن التي يحتمل تواجد مرضى مصابين بها .
وأشارت إلى أن ارتداء الكمام بشكل مستمر في المرحلة الحالية يساهم بحماية المنشآت الصحية من خطورة حدوث تفشيات لعدوى تنفسية بين الممارسين والزوار والمرضى، مما يؤثر على صحتهم أو الخدمات المقدمة من المنشأة الصحية.
وأوصت ببعض الإرشادات، منها، أنه حين الدخول على مريض بالعزل، يجب استخدام الكمام المناسب لحالة المريض بالعزل، والتخلص مباشرة من الكمام واستبداله بكمام آخر بمجرد الخروج من منطقة المريض.
ونصحت عند نزع الكمام الطبي بأن يكون عن طريق نزع حلقة الأذن أو الأربطة فقط، وليس عن طريق قطعة الوجه؛ حرصًا على عدم تلوث الأيدي، كما يجب التخلص من الكمام الطبي عند خلعه مباشرة وعدم استخدامه مجدداً.
وأوجبت على الممارس الصحي أو الزائر في المنشأة الصحية عدم لمس الكمام، وإذا اضطر للمسه يجب تطهير اليدين مباشرة، مع عدم الحاجة للمس مقدمة الكمام الطبي أو الجراحي حال استخدامه أو خلعه. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الحرمين الشريفين وأماكن أخرى محددة، وعدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات.