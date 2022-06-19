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جديد المحليات > ولي العهد يبدأ جولة خارجية غداً تشمل مصر والأردن وتركيا
19/06/2022   10:06 م

ولي العهد يبدأ جولة خارجية غداً تشمل مصر والأردن وتركيا

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أكد مسؤول سعودي أنّ جولة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ستبدأ يوم غدٍ (الإثنين) بزيارة مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا.

وأشار المسؤول وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية إلى جولة أخرى مقررة قريبًا ربما في نهاية يوليو، تشمل، اليونان وقبرص والجزائر.

وأضاف، أن الجولة ستتضمن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات” في مجال الاستثمار والطاقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد يوم (الجمعة) الماضي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو، موضحا أنها ستجري في أنقرة.

وزار الرئيس التركي المملكة نهاية أبريل، التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يبدأ جولة خارجية غداً تشمل مصر والأردن وتركيا

جديد المحليات
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