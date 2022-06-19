دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، المرشحين لأداء حج 1443هـ، من داخل المملكة، لسداد فاتورة الحجز.
وأوضحت الوزارة أن اليوم الساعة 9 مساءً الموافق 20 ذي القعدة، هو آخر موعد لسداد فاتورة الحجز، داعية المرشحين للسداد لتجنب إلغاء ترشيحهم.
وكانت الوزارة، قد بدأت التواصل مع مرشحي حج هذا العام من حجاج الداخل، من الموظفين والمقيمين، (الأربعاء) الماضي، عبر الرسائل النصية القصيرة، لمراجعة الطلب واستكمال الحجز.
وشملت الرسالة رقم الحجز وعدد المرافقين وسعره، ورقم فاتورة السداد، وموعده، لتجنب إلغاء الحجز، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الحجز عبر البوابة أو تطبيق “اعتمرنا”، وعمل تعديلات قبل عملية السداد.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوز 217 ألف طلب عبر تطبيـق “اعتمرنا” والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل. وفق “أخبار 24”.