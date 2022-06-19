نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مصور يوثق معالم العلا ويوضح ما يميزها لتصوير الأفلام السينمائية العالمية
19/06/2022   10:11 م

مصور يوثق معالم العلا ويوضح ما يميزها لتصوير الأفلام السينمائية العالمية

+ = -
820

استطاع المواطن محمد الشريف المختص في التصوير، توثيق بعض معالم العلا التي أصبحت وجهة لتصوير الإنتاج الدرامي والسينمائي العالمي.

وقال المصور الشريف في حديثه لـ”أخبار 24″ إن ما يميز العلا لاختيارها موقعا لتصوير الأفلام السينمائية هو التكوينات الطبيعية لتضاريسها، وكذلك جمال جبالها العجيبة، وأيضا احتواؤها على آثار وحضارات قديمة جدا، مثل الحجر ودادان وجبل عكمة.

وأضاف أنه في جولته الأخيرة للعلا، التي كانت نهاية الأسبوع الماضي، صوّر بعض معالمها، وأنها كانت تجربة جميلة وسيكررها كثيرا لأنها تحتاج لوقت طويل للمرور على معالمها وآثارها المترامية التي أصبحت وجهة للأعمال السينمائية العالمية.

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

معالم العلا

مصور يوثق معالم العلا ويوضح ما يميزها لتصوير الأفلام السينمائية العالمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885215403.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.