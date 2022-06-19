مصور يوثق معالم العلا ويوضح ما يميزها لتصوير الأفلام السينمائية العالمية

استطاع المواطن محمد الشريف المختص في التصوير، توثيق بعض معالم العلا التي أصبحت وجهة لتصوير الإنتاج الدرامي والسينمائي العالمي.
وقال المصور الشريف في حديثه لـ”أخبار 24″ إن ما يميز العلا لاختيارها موقعا لتصوير الأفلام السينمائية هو التكوينات الطبيعية لتضاريسها، وكذلك جمال جبالها العجيبة، وأيضا احتواؤها على آثار وحضارات قديمة جدا، مثل الحجر ودادان وجبل عكمة.
وأضاف أنه في جولته الأخيرة للعلا، التي كانت نهاية الأسبوع الماضي، صوّر بعض معالمها، وأنها كانت تجربة جميلة وسيكررها كثيرا لأنها تحتاج لوقت طويل للمرور على معالمها وآثارها المترامية التي أصبحت وجهة للأعمال السينمائية العالمية.