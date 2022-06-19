“أرامكو” و “كوجنايت” تدشنان شركة عالمية لدعم التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة والشرق الاوسط

دشّنت شركة “أرامكو” وشركة البرمجيات الصناعية “كوجنايت”، مشروعهما المشترك شركة كنتكست (CNTXT)، لدعم التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وتقدم “كنتكست”، التي سيكون مقرّها في الرياض، خدمات التحول الرقمي التي تدعمها الحلول السحابية المتقدمة والبرامج الصناعية الرائدة، حيث تهدف هذه الحلول والخدمات إلى مساعدة شركات القطاعين العام والخاص على ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر مع تعزيز الاستدامة التشغيلية والأمن.
وتمثّل الشركة موزّعًا معتمدًا للحلول السحابية لـ”جوجل كلاود” في المملكة، فضلًا عن كونها الموزع الحصري لـ”كوجنايت داتا فيوجن” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما من المتوقع أن تدشن جوجل كلاود “مركز التميّز” في وقت لاحق من هذا العام لتقديم خدمات التدريب للمطورين وقادة الأعمال على كيفية استخدام التقنيات السحابية.
وتسعى الشركة، التي يقودها كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة عبدالله الجروان وفريق إداري من الكفاءات المحلية والدولية، إلى توسيع الفريق بصورة كبيرة هذا العام، أملًا في أن تصبح جهة العمل الأولى في مجال التقنية بالمملكة.
ويُعد تدشين شركة “كنتكست” محطة بارزة في التعاون بين أرامكو السعودية وشركة “أكير إيه إس إيه”، المالك لحصة الأغلبية في شركة “كوجنايت”، حيث بدأت الشراكة في عام 2019، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل المعرفة حول الرقمنة الصناعية ومبادرات الاستدامة.
ومن جهته، أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في “أرامكو”، أحمد السعدي، أن شركة “كنتكست” تجمع بين الإرث الصناعي، والتقنية المتقدمة، وفريق موهوب من شأنه أن يساعد في رقمنة القطاعين العام والخاص في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، قال رئيس شركة “أكير إيه إس إيه” ورئيس مجلس إدارة شركة “كوجنايت”، أويفيند إريكسن، إن الشركة ستكون وسيلة مهمة لتعزيز ربحية صناعات المملكة واستدامتها من خلال الاستخدام المبتكر للتقنية.
وأكد العضو المنتدب لـ”جوجل كلاود” في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، عبدالرحمن الذهيبان، أن الشركات في جميع أنحاء العالم تتجه إلى جوجل كلاود لتعزيز النمو والحصول على المساعدة للتغلب على أهم التحديات التي تواجهها في مجال الأعمال، مشيرًا إلى أنه بالعمل مع “كنتكست” باعتبارها موزع “جوجل كلاود” في المملكة، يمكن الاستفادة من أحدث التقنيات وعقود من الخبرة لمساعدة الشركات على النمو والتطور بأمان.