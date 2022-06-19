تنطلق صباح غد الاثنين أولى رحلات عبارة نقل الركاب البحرية “الرياض” من جازان إلى فرسان للعمل على نقل المسافرين من وإلى الجزيرة مع عبارتين بحريتين سابقتين لخدمة الركاب.
وذكر مصدر مسؤول بوزارة النقل في جازان لـ”أخبار 24″ أن العبارة هي الثالثة لنقل الركاب من جازان إلى فرسان والعودة مع العبارتين السابقتين فارس السلام وفرسان.
وأوضح أن فرص الانتقال من مدينة جازان الى جزيرة فرسان والعودة أصبحت أكثر حظوظا من قبل، خاصة أن العبارة حديثة وتتسع لأكثر من 600 راكب و70 سيارة.
وتبدأ أولى رحلاتها السادسة صباحا وتستمر إلى الساعة الخامسة مساء ومن دون أي رسوم مالية، وطالب الأهالي بتوفير إضافات للرحلات البحرية إلى أن تم تأمين عبارة ثالثة حديثة لنقل الركاب.